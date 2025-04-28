Укрепление парламентского сотрудничества Монголии и Великобритании, — Посол Монголии в Великобритании

CentralAsia (MNG) -

Недавний официальный визит г-на Амарбаясгалана Дашзэгве, спикера Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии, в Соединенное Королевство ознаменовал собой историческую веху в отношениях между Монголией и Великобританией. Этот визит, первый в своем роде на уровне спикера, подтвердил приверженность Монголии укреплению парламентской демократии и расширению сотрудничества с западными партнерами.

Монголию и Великобританию связывают давние отношения, основанные на общих ценностях демократии, свободы, прав человека и верховенства закона. Великобритания стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией после ее вступления в Организацию Объединенных Наций. Кроме того, Великобритания сыграла решающую роль в поддержке демократического перехода Монголии, особенно во время саммита G7 в Лондоне в 1991 году, где она призвала международное сообщество оказать помощь Монголии в ее экономических и политических реформах.

С тех пор двусторонние отношения расширились и охватили различные области, в частности образование, охрану окружающей среды и возобновляемые источники энергии. Этот визит подтвердил прочные и устойчивые связи между нашими двумя странами.

В состав делегации во главе со спикером Амарбаясгаланом вошли представители всех пяти политических партий, имеющих места в парламенте, что отражает приверженность Монголии плюралистической и инклюзивной демократии. Этот визит также предоставил возможность осветить недавние поправки в конституцию, направленные на укрепление государственного управления и политической стабильности в Монголии.

Развитие парламентской демократии и управления

В 2019 году в Монголии были приняты важные поправки в конституцию с целью улучшения управления и политической стабильности. Крупным изменением стало расширение парламента с 76 до 126 депутатов, из которых 78 избираются по мажоритарной системе, а 48 — по пропорциональному представительству. Целью этой реформы было усиление представительства и повышение эффективности законодательной деятельности.

9-е парламентские выборы, состоявшиеся 28 июня 2024 года, привели к заметным изменениям в политическом ландшафте Монголии. Монгольская народная партия (МНП) сохранила большинство, получив 68 из 126 мест, что является сокращением по сравнению с предыдущим сверхбольшинством. Демократическая партия (ДП) добилась значительных успехов, увеличив свое представительство до 42 мест. Другие партии, включая ХҮН, Национальную коалицию и Гражданская воля-зеленая партия, также обеспечили себе представительство в парламенте.

Замечательным результатом выборов стало расширение участия женщин: в парламент были избраны 32 женщины, что стало рекордным показателем представительства в 25,4%.

После выборов Монголия сформировала коалиционное правительство, в состав которого вошли три основные партии: Монгольская народная партия (МНП), Демократическая партия (ДП) и ХҮН. Коалиция ставит своей целью стимулировать национальное развитие и реализовывать ключевые проекты по повышению благосостояния граждан.

Коалиционное правительство определило 14 мегапроектов по диверсификации экономики Монголии за пределами горнодобывающего сектора. Одной из важнейших инициатив является создание системы метрополитена в Улан-Баторе для решения проблемы транспортных заторов и содействия устойчивому развитию города. В ходе стратегического диалога на уровне министров между Монголией и Великобританией, состоявшегося 26 февраля 2025 года, заместитель премьер-министра Амарсайхан Сайнбуян и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ встретились с британскими коллегами для изучения потенциального сотрудничества по этому проекту. Визит предоставил площадку для продолжения дискуссий на высоком уровне по вопросам международного сотрудничества, торговли, образования и инноваций, уделив особое внимание политике Монголии в отношении третьего соседа.

Ключевые мероприятия в Вестминстере и за его пределами

В Вестминстере спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ встретился с сэром Линдси Хойлом, спикером Палаты общин Великобритании, в ходе которой обе стороны выразили свою приверженность укреплению парламентских связей и продвижению демократического управления. В ходе дискуссий также обсуждались вопросы расширения торговли и инвестиций, укрепления сотрудничества в области науки и технологий, а также укрепления климатической дипломатии. Спикер Амарбаясгалан и его делегация также встретились с депутатом Фабианом Гамильтоном, председателем Британской группы Межпарламентского союза, а также с несколькими другими британскими депутатами. В ходе дискуссий основное внимание уделялось взаимоотношениям и сотрудничеству между двумя парламентами в рамках Межпарламентского союза (МПС), одним из основателей которого является Великобритания.

За пределами столицы делегация посетила два самых престижных университета мира — Оксфорд и Кембридж, где встретилась с ведущими учеными и исследователями.

В Оксфордском университете встречи с канцлером Уильямом Хейгом, профессором Джайлсом Виггсом, главой Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета, и доктором Ариэль Ахерн, преподавателем кафедры, специализирующейся на изучении монгольского скотоводства, подтвердили важность постоянного академического обмена и научного сотрудничества.

В ходе встреч были отмечены неотложные проблемы, с которыми сталкивается Монголия в связи с изменением климата, поскольку Монголия входит в десятку наиболее пострадавших стран в мире. Было отмечено, что 78% территории Монголии подвержено опустыниванию, что приводит к серьезным последствиям, особенно зимой, когда экстремальные снегопады и дзуд-сугробы нарушают традиционное кочевое животноводство. Только за предыдущий год из-за дзуда скотоводы потеряли скот на сумму около 2 триллионов тугриков (около 700 миллионов долларов США), что нанесло значительный удар по традиционной скотоводческой экономике Монголии.

Для решения этих проблем парламент Монголии принял закон, направленный на смягчение негативного воздействия изменения климата на кочевое скотоводство. Кроме того, в 2021 году президент Хурэлсух Ухнаа инициировал общенациональную кампанию «Миллиард деревьев». Монголия также планирует провести 17-ю Конференцию сторон (КС-17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в 2026 году в соответствии с Международным годом пастбищных угодий и скотоводов, объявленным ООН. Эти усилия открывают возможности для дальнейшего сотрудничества между Монголией и Оксфордом.

7-я Оксфордская конференция по пустыне, организованная Школой географии и окружающей среды Оксфордского университета, прошла в Оксфорде 20–21 марта. 20 марта спикер Амарбаясгалан встретился с монгольскими учеными, участвующими в конференции. Во встрече приняли участие исследователи из Великобритании, США, Японии и Европы, а также граждане Монголии, проживающие и работающие в Оксфорде, и два погонщика верблюдов из Монголии, приехавшие на конференцию.

В Оксфорде спикер Амарбаясгалан также посетил Satellite Applications Catapult, инновационный центр правительства Великобритании. Его приветствовал испольнительный директор центра Джон Эбботт, который рассказал о деятельности организации. Центр специализируется на развитии космических технологий и расширении их применения. Примечательно, что гражданка Монголии Марал Баяраа работает старшим консультантом в центре и проводит исследования с использованием аналитики спутниковых данных.

В Кембриджском университете встречи с профессором Джоном Астоном, вице-президентом по научным исследованиям, и учеными из Отделения монгольских и внутренних азиатских исследований подчеркнули важность академического обмена и исследовательского сотрудничества. Подразделение по изучению Монголии и Внутренней Азии, созданное в 1986 году на кафедре социальной антропологии Кембриджа, провело обширные исследования Монголии, способствуя академическим обменам между Монголией и Великобританией.

При финансовой поддержке правительства Монголии в Кембриджском университете недавно была учреждена «Исследовательская стипендия по изучению Чингисхана и Монгольской империи», отражающая приверженность Монголии сохранению и популяризации своего исторического наследия посредством академических исследований.

Визит в Кавендишскую лабораторию Кембриджа продемонстрировал растущий интерес Монголии к научному сотрудничеству и технологическим инновациям.

Спикер Амарбаясгалан встретился с профессором Сэмюэлем Стрэнксом и монгольским ученым доктором Ганбаатаром Тумэн-Өлзием, который проводит исследования по разработке нового детектора рентгеновского и гамма-излучения для ранней диагностики рака в Кембридже. Эти встречи подчеркнули важную роль монгольских исследователей в мировом научном прогрессе.

Особенно перспективная дискуссия состоялась с профессором Брайаном Шейлом, директором Центра интеллектуальной инфраструктуры и строительства, и профессором Джулией Виджани, заведующей кафедрой гражданского строительства Кембриджского университета, о потенциальном сотрудничестве в области городского развития и инфраструктурных проектов. В связи с растущими городскими проблемами Улан-Батора Монголия стремится изучать современные транспортные решения, включая строительство метро и туннелей, чтобы уменьшить загруженность дорог и повысить устойчивость.

Новая глава в отношениях Монголии и Великобритании

Визит спикера Амарбаясгалана проходит в поворотный момент в мировых делах, когда и Монголия, и Великобритания стремятся найти свой путь в условиях все более сложной геополитической обстановки. В ходе обсуждений была подтверждена общая приверженность углублению сотрудничества в области торговли, науки, образования и климатической дипломатии в соответствии со стратегическими целями внешней политики Монголии.

Поскольку Монголия и Великобритания вступают во второй шестидесятилетний период дипломатических отношений, этот визит открыл новую главу в парламентском сотрудничестве. Это также продемонстрировало стремление Монголии быть активным и заинтересованным партнером на международной арене, укрепляя связи со странами-единомышленниками, которые придерживаются принципов демократии, свободного рынка и глобального сотрудничества.

Динамичное взаимодействие Монголии с Великобританией отражает ее более широкое видение использования дипломатии, международного сотрудничества и научных инноваций для решения глобальных проблем. Если мы посмотрим вперед, то фундамент, заложенный этим историческим визитом, несомненно, проложит путь к более прочным двусторонним связям и расширенному партнерству в ближайшие годы.

автор: Энхсух Баттөмөр — посол Монголии в Великобритании.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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