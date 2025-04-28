Китайский анимационный блокбастер «Нэчжа 2» дебютирует в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Китайский анимационный блокбастер «Нэчжа 2», самый кассовый анимационный фильм всех времен, был впервые представлен в пятницу утром в Улан-Баторе, столице Монголии.

Премьера, состоявшаяся в кинотеатрах Urgoo Cinema 3 и IMAX в Shangri-La Center, привлекла множество кинозрителей из Монголии и Китая.

Выступая на мероприятии, посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань отметила, что феноменальная популярность «Нэчжа 2» заключается в идеальном сочетании анимационных технологий и традиционной культуры, такой как сцены с 3D-тушью, киберпанковский рай, бронзовые скульптуры Саньсиндуй и знакомое жужжание и игры на монгольском морин-хууре.

«Эти новаторские проявления традиционной культуры очень удивительны и вызывают отклик», — сказала г-жа Шэнь.

Шэнь Миньцзюань

«После долгого ожидания «Нэчжа 2» наконец-то вышел в Монголии. То, что все видят в этом фильме, — это не просто китайский миф, но и дух упорства и неукротимости», — отметила посол.

Шэнь подчеркнула в интервью агентству Синьхуа, что классическая фраза в фильме «Я хозяин своей судьбы»（我命由我不由天) соответствует поговорке монгольского народа «Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ» (примерно: «В твоих руках судьба твоя») на духовном уровне. Этот дух выходит за рамки языка и глубоко трогает каждого.

«Я считаю, что это также станет важным событием в сфере культурных обменов между Китаем и Монголией», — добавила она.

После просмотра фильма зрители отметили, что боевые сцены и спецэффекты в этом анимационном фильме были превосходными, сцены захватывающими, а картинка впечатляющей.

Галсан Батсух, глава Ассоциации дружбы Монголия-Китай и бывший посол Монголии в Китае, сказал, что выход в Монголии фильма «Нэчжа 2», который стал неожиданностью для всего мира, является не только важной вехой в истории культурных обменов между Монголией и Китаем, но и культурным мостом.

«Этот культурный мост будет продолжать расширяться и укрепляться и играть важную роль в содействии народам Монголии и Китая в понимании истории и культуры друг друга», — добавил он.

Пань Яо, китайский учитель-волонтер, рассказал агентству Синьхуа, что не поехал домой во время китайского Нового года из-за работы. «Я глубоко тронут постоянством семьи и дружбы, и я верю, что такое культурное ядро ​​определенно вызовет смех и слезы у монгольских друзей».

Более того, будучи международным волонтёром в сфере китайского образования, Пань считает, что традиционные китайские истории обретают новую эру и становятся популярными как в стране, так и за рубежом.

Чимэдрэгзэн Сайнбилэг, гражданка Монголии, которая привела своих детей посмотреть фильм, сказала, что она увидела рекламный ролик, когда недавно взяла детей с собой в поездку в Китай.

Когда они услышали, что он выйдет в Монголии, дети были очень взволнованы и не могли дождаться этого дня. В целом, это творческий и образовательный анимационный шедевр, сказала Чимэдрэгзэн.

По словам сотрудников Urgoo Cinema3, кинотеатр получил много бронирований с момента выхода официального трейлера Nezha 2. Текущая цена билета составляет 17 000 монгольских тугриков (около пяти долларов США).

В тот же день китайский анимационный блокбастер «Нэчжа» был официально выпущен на монгольском языке с английскими субтитрами в ряде крупных кинотеатров Монголии.

«Такое огромное удовольствие смотреть премьеру «Нэчжа 2» в Монголии как с китайскими, так и с монгольскими друзьями!

Визуальные эффекты, музыка и повествование — все это освежающе удивляет. Вы полностью погрузитесь в фильм, будете смеяться, плакать и чувствовать вдохновение

Вы также обнаружите, что строчка «Я хозяин своей судьбы»我命由我不由天） разделяет тот же непреклонный дух с монгольской поговоркой «Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ». Я верю, что такой культурный резонанс выйдет за рамки слов и еще больше сблизит народы», — написала Шэнь Миньцзюань на своей странице Х.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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