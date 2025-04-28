КНДР впервые подтвердила отправку своих войск в Россию

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CentralAsia (CA) - КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, войска в Россию были отправлены несколько месяцев назад для участия в боевых действиях в прифронтовой зоне Курской области.

«Операция по освобождению района Курска для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена»,– сообщило северокорейское агентство, добавив, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции «согласно приказу главы государства» Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын назвал героями северокорейских военнослужащих, отправленных в Курскую область, а их участие в операции по освобождению российского региона – «священной миссией». Он также добавил, что в Пхеньяне в их честь воздвигнут памятник.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении более 10 тыс. северокорейских военнослужащих в Курской области. 26 апреля участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в регионе подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом также сообщала представитель МИД Мария Захарова.