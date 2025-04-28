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Взрыв в порту Ирана: Число жертв возросло до 40, раненых 1200
Предыстория: В Иране прогремел взрыв, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи погибли 40 человек, передает агентство Mehr. Ранее было известно о 25 жертвах.

Телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на Минздрав Ирана сообщает о 1,2 тыс. раненых.

Взрыв в крупнейшем порту Ирана произошел днем 26 апреля. Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Власти Ирана пока не называли причины взрыва. СМИ писали, что он мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе.

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