Взрыв в порту Ирана: Число жертв возросло до 40, раненых 1200
- Азия и мир, происшествия
- 9:48, 28 апреля 2025
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|Предыстория: В Иране прогремел взрыв, есть погибшие
CentralAsia (CA) - В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи погибли 40 человек, передает агентство Mehr. Ранее было известно о 25 жертвах.
Телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на Минздрав Ирана сообщает о 1,2 тыс. раненых.
Взрыв в крупнейшем порту Ирана произошел днем 26 апреля. Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Власти Ирана пока не называли причины взрыва. СМИ писали, что он мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе.
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