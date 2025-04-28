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Спикера Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Сика встретили на главной площади Улан-Батора. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Спикер Великого Государственного Хурала Амарбаясгалан Дашзэгвэ и его супруга Бямбасурэн Дашхуу сегодня на главной площади столицы приветствовали спикера Национального собрания Республики Корея У Вон Шика и его супругу Син Кён Хэ, находящихся с официальным визитом в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отдав дань уважения статуе Чингисхана, спикер Великого Государственного Хурала Амарбаясгалан Дашзэгвэ и его супруга Бямбасурэн Дашхуу вместе с почетными гостями остановились в   Церемониальном зале Государственного дворца, чтобы оставить свои комментарии и расписаться в гостевой книге Его Превосходительства г-на У Вон Шика.

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