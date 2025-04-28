ФСБ задержала причастного в подрыве машины в Подмосковье, в результате которого погиб российский генерал

CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России 26 апреля задержала причастного в подрыве автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб российский генерал Ярослав Москалик.

«Причастным оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 г.р., имеющий вид на жительство в Украине. Он заминировал автомобиль, и привёл взрывное устройство в действие с территории Украины», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

ФСБ распространила через госагентства кадры допроса подозреваемого. На видео задержанный Игнат Кузин дает признательные показания в совершении преступления. В частности, он сообщил, что в 2023 году его завербовали украинские спецслужбы. По словам Кузина, у него был куратор Вадим из Киевской области. По его инструкциям Кузин сначала поселился в доме в Балашихе, где жил генерал, и начал вести слежку за военным. Затем, рассказал задержанный, он купил автомобиль, забрал из тайника бомбу и установил ее на автомобиль. Машина была припаркована возле подъезда, в котором жил Москалик. «Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом [из Украины]», — рассказал Кузин на допросе.

В подмосковной Балашихе 25 апреля взорвался автомобиль Volkswagen Golf, в результате которого погиб заместитель начальники Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.