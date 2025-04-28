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Монгольские хоккеисты, участвующие в чемпионате мира, одержали свою первую победу

CentralAsia (MNG) -  

Чемпионат мира по хоккею с шайбой третьего дивизиона Международной федерации хоккея (ИИХФ) стартовал в Мехико, Мексика, 25 апреля 2025 года.

Сборная Монголии по хоккею, вошедшая в группу B турнира, свой первый матч выиграла у сборной Филиппин со счетом 13:7.

Национальная сборная, которая находится в одной группе с Мексикой, Северной Кореей, Сингапуром, Гонконгом и Филиппинами, проведет свой второй матч против сборной Сингапура сегодня, 28-го числа этого месяца.

источник: MiddleAsianNews

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