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Украинские войска остаются в Курской области, - Зеленский
Предыстория: Российские войска освободили от ВСУ Курскую область

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска остаются в Курской области. Такой доклад ему сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. 

По его словам, бои по многим направлениям продолжаются и ситуация остается сложной. 

«Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории обозначенных районов Курской и Белгородской областей», - говорится в сообщении.  

В то же время украинский военный паблик Deep State пишет, что войска РФ практически полностью заняли село Горналь и продвинулись в районе Олешни (по стрелкам на карте).

Президент также заявил, что с 11 марта, когда Киев принял предложение США о безусловном перемирии, Россия выпустила по Украине 8,5 тыс. авиабомб, 200 ракет разных типов и почти 3 тыс. «шахедов».

В российском Генштабе ВС РФ 26 апреля заявили о полном вытеснении ВСУ из Курской области.

Однако в Генштабе Вооруженных сил Украины сразу же опровергли заявления о том, что войска РФ полностью взяли под контроль всю Курскую область.

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