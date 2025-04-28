Украинские войска остаются в Курской области, - Зеленский

- Азия и мир, политика
- 10:21, 28 апреля 2025
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|Предыстория: Российские войска освободили от ВСУ Курскую область
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска остаются в Курской области. Такой доклад ему сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
По его словам, бои по многим направлениям продолжаются и ситуация остается сложной.
«Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории обозначенных районов Курской и Белгородской областей», - говорится в сообщении.
В то же время украинский военный паблик Deep State пишет, что войска РФ практически полностью заняли село Горналь и продвинулись в районе Олешни (по стрелкам на карте).
Президент также заявил, что с 11 марта, когда Киев принял предложение США о безусловном перемирии, Россия выпустила по Украине 8,5 тыс. авиабомб, 200 ракет разных типов и почти 3 тыс. «шахедов».
В российском Генштабе ВС РФ 26 апреля заявили о полном вытеснении ВСУ из Курской области.
Однако в Генштабе Вооруженных сил Украины сразу же опровергли заявления о том, что войска РФ полностью взяли под контроль всю Курскую область.