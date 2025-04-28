Кыргызстан направит в Казахстан более 600 млн кубометров воды

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CentralAsia (KZ) - Кыргызстан направит в Казахстан более 600 млн кубометров воды по рекам в поливной сезон.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, 400 млн кубометров воды пойдет по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу.

Договоренности достигли глава Минводы Казахстана Нуржан Нуржигитов и зампредседателя Кабмина Кыргызстана Бакыт Торобаев, на 35-ом заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений.

«В прошлом году, благодаря совместной работе с нашими кыргызскими коллегами, удалось полностью обеспечить аграриев Жамбылской области поливной водой. Так, через реку Талас в Казахстан вместо прогнозируемых 380 млн кубометров воды поступило 418 млн кубометров. А по реке Шу было получено 165,3 млн кубометров воды, что на 29,7 млн кубометров больше, чем годом ранее», – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Эта вода будет использована для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области. В целом, с начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды.

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