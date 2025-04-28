США поддерживают связь с Индией и Пакистаном и призывают к «ответственному решению»

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США сообщил в воскресенье, что Вашингтон находится в контакте как с Индией, так и с Пакистаном, призывая обе страны работать над «ответственным решением» на фоне роста напряженности между двумя азиатскими государствами после недавней атаки исламских боевиков в Кашмире. Об этом пишет Рейтер.

Публично правительство США выразило поддержку Индии после нападения, однако не критиковало Пакистан. Индия обвинила Пакистан в атаке, произошедшей 22 апреля в контролируемом Индией Кашмире, в результате которой погибли более двух десятков человек. Пакистан отверг обвинения и призвал к проведению нейтрального расследования.

«Ситуация развивается, и мы внимательно следим за происходящим. Мы находимся в контакте с правительствами Индии и Пакистана на различных уровнях», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента США, отправленном агентству Reuters по электронной почте.

«Соединенные Штаты призывают все стороны работать вместе над ответственным разрешением ситуации», — добавил представитель.

Также представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон «поддерживает Индию и решительно осуждает террористическую атаку в Пахалгаме», подтвердив аналогичные заявления президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Ванса.

Индия становится всё более важным партнером США в Азии на фоне стремления Вашингтона сдержать растущее влияние Китая, тогда как роль Пакистана как союзника США уменьшилась после вывода американских войск из соседнего Афганистана в 2021 году.

Майкл Кугельман, аналитик по Южной Азии из Вашингтона и автор журнала Foreign Policy, отметил, что Индия сейчас значительно ближе к США, чем Пакистан.

«Это может обеспокоить Исламабад: если Индия ответит военным путем, США могут поддержать действия Индии в борьбе с терроризмом и не пытаться ей препятствовать», — сказал Кугельман Reuters.

Кугельман также добавил, что с учетом вовлеченности США в дипломатические усилия по урегулированию войны России в Украине и конфликта Израиля в Газе, администрация Трампа «перегружена глобальными вызовами» и, возможно, на ранней стадии эскалации оставит Индию и Пакистан решать проблему самостоятельно.

Хусейн Хаккани, бывший посол Пакистана в США и старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute, также отметил, что у США сейчас нет желания вмешиваться в ситуацию.

«У Индии давняя претензия по поводу терроризма, исходящего с пакистанской стороны или поддерживаемого ею. Пакистан, в свою очередь, давно убежден, что Индия хочет его расчленить. Обе страны каждые несколько лет доводят себя до истерии. На этот раз у США нет интереса сглаживать ситуацию», — сказал Хаккани.

Рост напряженности

Мусульманский Кашмир полностью оспаривается как Индией с преобладанием индуистов, так и исламским Пакистаном. Обе страны контролируют лишь части региона и ранее уже вели войны за него.

Индийский премьер-министр, индуистский националист Нарендра Моди, пообещал преследовать нападавших «до конца земли» и заявил, что те, кто спланировал и осуществил атаку в Кашмире, «будут наказаны так, как они даже не могут себе представить». Также усилились призывы индийских политиков и общественных деятелей к военным действиям против Пакистана.

После нападения Индия и Пакистан приняли ряд мер друг против друга: Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиалиний, а Индия приостановила действие договора о водных ресурсах Инда 1960 года, регулирующего распределение вод реки Инд и ее притоков.

Стороны также возобновили перестрелки через линию фактического контроля после четырех лет относительного спокойствия.

Малоизвестная группировка «Сопротивление Кашмира» взяла на себя ответственность за нападение в сообщении в соцсетях. Индийские спецслужбы утверждают, что эта организация является прикрытием для пакистанских радикальных группировок, таких как «Лашкар-е-Тайба» и «Хизб-уль-Муджахидин».

Нед Прайс, бывший представитель Госдепартамента при администрации Джо Байдена, отметил, что, хотя администрация Трампа проявляет к ситуации необходимую чуткость, восприятие того, что США будут поддерживать Индию при любых обстоятельствах, может еще больше обострить напряженность.

«Администрация Трампа ясно дала понять, что стремится углубить партнерство США и Индии — это достойная цель, — но готова идти на это практически любой ценой. Если Индия почувствует, что США будут поддерживать её до конца вне зависимости от обстоятельств, это может привести к дальнейшей эскалации и росту насилия между двумя ядерными державами», — сказал Прайс.