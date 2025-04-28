В Канаде автомобиль въехал в толпу во время фестиваля: Число погибших возросло до 11

CentralAsia (CA) - В Ванкувере число погибших после наезда на толпу на фестивале возросло до 11 человек. Пострадали более двух десятков участников праздника, многие находятся в тяжёлом состоянии. Полиция предупредила, что число жертв может возрасти, сообщает Reuters.

Водителю внедорожника, 30-летнему местному жителю Кай-Джи Адаму Ло, предъявили обвинения в восьми эпизодах убийства второй степени. Следователи ожидают, что список обвинений будет расширен. По данным полиции, Ло ранее неоднократно привлекал внимание служб из-за проблем с психическим здоровьем. Террористических мотивов в его действиях не выявили.

Инцидент произошёл 26 апреля в районе Сансет, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу – одного из важнейших праздников филиппинской общины. По словам очевидцев, чёрный внедорожник Audi на скорости около 100 км/ч влетел в толпу после окончания концерта.

Фестиваль завершался выступлением филиппино-американского музыканта Apl.de.ap из группы Black Eyed Peas. Когда люди начали расходиться, внедорожник проехал прямо по заполненной улице, вдоль которой стояли фудтраки и сцена.

По словам очевидцев, водитель пытался сбежать, но его задержали участники фестиваля.

Премьер-министр Канады Марк Карни прервал свою предвыборную кампанию и отправился в Ванкувер.

Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби на пресс-конференции пообещал поддержку семьям погибших и пострадавших.