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Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских военных в Курской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: КНДР впервые подтвердила отправку своих войск в Россию

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и все руководство Северной Кореи за помощь корейских бойцов в боях в Курской области. Военнослужащие КНДР помогали России отражать вторжение армии Украины в полном соответствии с международным правом, отметил Владимир Путин.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию»,— приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент отметил высокий уровень подготовки и самоотверженность корейских военнослужащих. «Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — заявил президент. Отношения между Россией и КНДР, «закаленные на поле боя», добавил Владимир Путин, будут успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

28 апреля Центральная военная комиссия КНДР сообщила о решении Ким Чен Ына направить войска для участия в боевых действиях в Курской области. Решение было принято на основе статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В Пхеньяне возведут «монумент боевой славы» в память о погибших в Курской области военнослужащих. 26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ в Курской области.

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