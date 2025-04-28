Кыргызстан получил российские комплексы С-300

CentralAsia (KG) - Кыргызстан получил российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, сообщил «Известиям» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

По словам Иманкулова, полученные С-300 — это элементы объединенной региональной системы ПВО, соглашение о создании которой вступило в силу в 2023 году. Сколько всего комплексов получила кыргызская сторона, не уточняется.

ЗРК могут представить 8 мая на военном параде в Бишкеке, приуроченном к 80-летию Победы, отметил секретарь Совбеза.

Поставки ЗРК были согласованы в 2021 году во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию. В рамках двустороннего соглашения Россия координирует действия войск объединенной системы ПВО в зоне коллективной безопасности, а Кыргызстан управляет этими действиями. Для размещения войск и техники республика выделила участок в 5 га рядом с российской военной базой Кант, находящейся в 20 км от Бишкека.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

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