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На большей части Казахстана снова похолодает

CentralAsia (KZ) -  С 29 апреля по 1 мая циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана, начнет быстро смещаться за пределы страны, ему на смену с запада придет антициклон – осадки прекратятся, но температура воздуха значительно понизится сначала на западе, а затем на севере и востоке республики, сообщает «Казгидромет».

Так, 29-30 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, 30 апреля – 1 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Улытау и Абай ночью ожидается минусовая температура воздуха.

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