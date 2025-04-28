Неделя в Узбекистане ожидается сухая и жаркая

CentralAsia (UZ) - В понедельник по Узбекистану сохранится сухая погода, в большинстве регионов будет по-летнему жарко — до +35…+38 градусов. Лишь в отдельных районах Каракалпакстана возможен кратковременный грозовой дождь, сообщает Узгидромет.

В следующие дни температура воздуха понизится и в среду составит +25…+30 градусов.

Во второй половине недели вновь начнётся повышение температуры, к концу рабочей воздух прогреется до +30…+33.

По Каракалпакстану и Хорезмской области самым прохладным будет вторник — в пределах +15…+20, а затем температура постепенно повысится до +28…+30.

По большей части территории страны в течение недели сохранится сухая погода. Лишь 29−30 апреля в отдельных районах Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей, 1−2 мая местами по Ферганской долине возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер 7−12 м/с, 28−30 апреля местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте 28−30 апреля и 1−2 мая без осадков. Температура в понедельник днём составит +36…+38, во вторник +31…+33, в среду +26…+28.

Во второй половине рабочей недели температура повысится до +29…+31.