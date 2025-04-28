В Кремле заявили, что Россия ждет от Украины «сигнала о готовности к прямым переговорам»

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Украина должна подать сигнал о готовности возобновить прямые переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, от кого Москва ждет сигнала по этой теме — от Вашингтона или напрямую от Киева.

«От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий»,— уточнил представитель Кремля во время общения с журналистами (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 22 апреля 2025-го Зеленский заявил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой только при условии прекращения огня.

26 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Он заявил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который посетил Москву с визитом. Это была уже их четвертая встреча, российская сторона назвала переговоры конструктивными.