Суд Украины заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы

Виктор Янукович

CentralAsia (CA) - Подольский суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.

Второму обвиняемому — бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины, начальнику Службы безопасности президента Константину Кобзарю — назначено 10 лет колонии заочно.

По версии следствия, 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с Кобзарем «воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО», - говорится в сообщении.

Полет был вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения.

Уточняется, что полет осуществлялся тремя российскими военными вертолетами с села Урзуф в Донецкой области в направлении к военному аэродрому в городе Ейск в Краснодарском крае. Оттуда был перелет в Анапу, затем в Крым, а оттуда Януковича «вывозили морским путем российские военные».

Это второй приговор Виктора Януковича. В январе 2019 года он был осужден за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, получив 13 лет лишения свободы.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год.