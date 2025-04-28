экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Суд Украины заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы
Виктор Янукович
Виктор Янукович

CentralAsia (CA) -  Подольский суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.  Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.

Второму обвиняемому — бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины, начальнику Службы безопасности президента Константину Кобзарю — назначено 10 лет колонии заочно.

По версии следствия, 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с Кобзарем «воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО», - говорится в сообщении.

Полет был вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения.

Уточняется, что полет осуществлялся тремя российскими военными вертолетами с села Урзуф в Донецкой области в направлении к военному аэродрому в городе Ейск в Краснодарском крае. Оттуда был перелет в Анапу, затем в Крым, а оттуда Януковича «вывозили морским путем российские военные».

Это второй приговор Виктора Януковича. В январе 2019 года он был осужден за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, получив 13 лет лишения свободы.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com