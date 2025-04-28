Суд в Москве арестовал обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал Москалик

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Игната Кузина, обвиняемого по делу о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Кузину предъявлены обвинения в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (пункт «б» части 3 статьи 205, части 4 статьи 222.1, части 3 статьи 223.1 УК).

По версии следствия, Кузин заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль «Фольксваген Гольф», который приобрел ранее, а затем припарковал около дома в Балашихе, где проживал генерал Москалик.

Кузин, как утверждает следствие, подготовил бомбу 23 апреля и скрылся. За совершение преступления ему обещали 18 тысяч долларов. В свою очередь бомба была приведена в действие 25 апреля, по данным следствия, дистанционно с территории Украины.

Взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, произошел утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Автомобиль взорвался, когда Москалик вышел из подъезда и проходил мимо машины.

Игната Кузина задержали на следующий день после взрыва. ФСБ назвала его «агентом украинских спецслужб». Известно, что у него есть вид на жительство в Украине.