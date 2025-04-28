Число жертв взрыва в порту на юге Ирана выросло до 46 человек

// EPA

CentralAsia (CA) - По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране выросло до 46, передает агентство Mehr.

Взрыв в порту произошел 26 апреля, после чего там начался пожар. Утром 27 апреля власти сообщили, что возгорание еще не локализовали.

По информации Mehr, более 80% пожара уже потушено, однако плохие погодные условия затрудняют и замедляют тушение, поскольку потушенные участки вновь вспыхивают из-за сильных порывов ветра.

По данным Tasnim, в порту взорвался топливный резервуар. При этом Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти отвергла такую версию, заявив, что взрыв не связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.

The New York Times со ссылкой на источник, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции, утверждала, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет.

В провинции Хормозган, где произошел взрыв, власти объявили трехдневный траур.