Из-за паводков эвакуировали 252 человека в нескольких регионах Казахстана

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Из-за паводков в разных регионах Казахстане эвакуировали в общей сложности 252 человека, в том числе 38 детей. Они содержатся в пунктах временного размещения или у родственников, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«С 1 марта откачено более 5,4 млн кубических метров воды, уложено 855 тысяч единиц мешкотары и 44 тысячи тонн инертных материалов. Также провели работы по очищению порядка 843 тысяч метров водоотводных арыков. За период паводков эвакуировали 638 человек, из них 139 детей. Вернулись домой 380 человек, из них 101 ребенок», – рассказали в ведомстве.

В Северо-Казахстанской области на автодорогах произошло три перелива, село Прибережное остаётся без транспортного сообщения, там организовали переправу.

В сёлах Тепличное, Прибрежное, Ольшанка, Вагулино, Соколовка, Большая Малышка Кызылжарского района и посёлке Заречный в Петропавловске для предотвращения угрозы подтопления жилых домов в круглосуточном режиме проводятся работы по заготовке и укладке мешкотары для возведения и укрепления защитных сооружений. В селе Прибрежное и посёлке Заречный население перевозят с помощью плавсредств.

В селе Большая Малышка из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошёл проран защитно-земляного вала. В населённом пункте проживают 666 человек. Пока дома не затопило, но спасатели заблаговременно эвакуировали 148 человек, в том числе 24 ребёнка.

Из села Тепличное эвакуировали 48 человек, в том числе 15 детей. Из-за поднятия уровня воды в селе Заречное проводится работа по откачке воды и мониторинг паводковой ситуации.

В Восточно-Казахстанской области из-за дождей и снеготаяния на среднегорной территории, южных склонах в горах проходит вторая волна паводка. 27% площади покрыты снегом, но на большей части равнинной территории наблюдается сход снежного покрова. На реках провели девять аэровизуальных обследований, взрывные работы на реках и очистку 4940 водопропускных сооружений, 551 км арыков и каналов, 437 мостов.

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