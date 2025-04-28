Столкновение вертолёта и лайнера в Вашингтоне, где погибли 67 человек, произошло из-за ошибок пилотов обоих судов, - The New York Times

Обломки самолёта в реке

CentralAsia (CA) - Столкновение армейского вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера авиакомпании American Eagle, жертвами которого стали 67 человек, произошло из-за ошибок пилотов обоих судов. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на отчет экспертов.

Издание изучило общедоступные материалы и опросила более 50 экспертов и должностных лиц в области авиации. Они заключили, что экипаж вертолета допустил сразу несколько ошибок. Ранее основное внимание было сосредоточено на высоте полета.

Незадолго до крушения авиадиспетчер в Национальном аэропорту Рональда Рейгана предупредил экипаж вертолета о приближении пассажирского лайнера. Экипаж подтвердил, что видел движение поблизости.

Затем один из пилотов запросил разрешение прибегнуть к визуальному эшелонированию. Эта практика применяется для рассредоточения воздушных судов на установленные интервалы, чтобы предотвратить сближение, и позволяет пилоту взять на себя навигацию, не полагаясь на указания диспетчера.

«Визуальное эшелонирование одобрено», — ответил диспетчер.

Как правило, диспетчеры удовлетворяют такие запросы, выполнять эшелонирование можно и без уведомления, отмечает NYT. Однако ошибки при его исполнении могут создавать смертельные риски, пишет газета.

В ночь катастрофы, 29 января, экипаж вертолета допустил такую ошибку: пилоты либо не обнаружили конкретный пассажирский самолет, отмеченный диспетчером, либо не смогли выполнить маневр и отойти на безопасное расстояние, говорится в статье. Второй ошибкой была чрезмерная высота полета.

За несколько секунд до крушения пилот Black Hawk Ребекка Лобах не выполнила указание второго пилота, армейского летного инструктора, изменить курс, полагают опрошенные эксперты. Помимо всего, возникли проблемы с радиосвязью: передача указаний диспетчером прерывалась, когда пилоты нажимали на кнопку включения микрофона, чтобы говорить. Вероятно, часть важных инструкций была пропущена, пишет NYT.

Встроенная в Black Hawk технология, которая позволила бы диспетчерам лучше отслеживать вертолет, была отключена по армейскому протоколу, чтобы пилоты могли отработать тайную эвакуацию высокопоставленного правительственного чиновника в чрезвычайной ситуации. Это лишило экипаж еще одного вспомогательного фактора, сказали опрошенные.

Ошибки, по мнению специалистов, допустил и диспетчер. Он разрешил пилотам вертолёта осуществлять навигацию самостоятельно и продолжал следить за вертолетом, как того требовала его работа. Однако диспетчер не дал экипажу четких, срочных указаний немедленно предотвратить столкновение, говорят эксперты.

Самолет American Eagle столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Никто из них не выжил.