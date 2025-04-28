Reuters: Конклав для выборов папы римского соберется 7 мая

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- 17:13, 28 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Кардиналы соберутся на конклав, чтобы выбрать нового папу римского, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Ватикане.
Высшее духовенство Римско-католической церкви 28 апреля собралось на встречу за закрытыми дверями, чтобы назначить дату выборов нового папы.
Официально о дате проведения конклава на момент публикации новости объявлено не было.
Папа римский Франциск умер 21 апреля. Конклав, на котором избирают нового папу, по правилам Римско-католической церкви, необходимо было назначить в период с 5 по 11 мая.
В конклаве могут принимать участие — и избираться — кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Сейчас этому критерию соответствуют 135 из 252 членов коллегии.
Выборы проходят в Сикстинской капелле. До того, как будет определен новый папа, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром.