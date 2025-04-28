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Reuters: Конклав для выборов папы римского соберется 7 мая

CentralAsia (CA) -  Кардиналы соберутся на конклав, чтобы выбрать нового папу римского, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Ватикане.

Высшее духовенство Римско-католической церкви 28 апреля собралось на встречу за закрытыми дверями, чтобы назначить дату выборов нового папы.

Официально о дате проведения конклава на момент публикации новости объявлено не было.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Конклав, на котором избирают нового папу, по правилам Римско-католической церкви, необходимо было назначить в период с 5 по 11 мая. 

В конклаве могут принимать участие — и избираться — кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Сейчас этому критерию соответствуют 135 из 252 членов коллегии.

Выборы проходят в Сикстинской капелле. До того, как будет определен новый папа, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром.

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