Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Российская армия остановит все боевые действия с 00:00 мск с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая, сообщает Кремль.

Решение принято «исходя из гуманитарных соображений».

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении президента России. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», добавил глава государства.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», - говорится в сообщении.

Путин уже объявлял перемирие на Пасху. Оно длилось с 18:00 19 апреля по 0:00 21 апреля. Российский президент отмечал, что во время прекращения огня в целом наблюдалось снижение активности боевых действий. В то же время обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.