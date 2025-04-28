Украина закупит миллиард кубометров газа на европейские деньги

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина вынуждена импортировать газ из-за падения добычи. Кредит на 410 млн долларов направят за закупку 1 млрд кубометров. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

По данным пресс-службы, «Нафтогаз» привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР.

«Полученные средства являются чрезвычайно важными для «Нафтогаза». Они позволят закупить почти 1 млрд кубометров газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру», - заявил глава «Нафтогаза» Роман Чумак.

Украина уже закупает газ в Европе.

По расчетам Нацбанка Украины, импорт газа возрастет в 2025 году и составит $2,9 млрд. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.