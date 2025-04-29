Состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 60-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Францией

CentralAsia (MNG) -

В ознаменование 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Французской Республикой в ​​Министерстве иностранных дел Монголии компанией «Монгол Шуудан» была организована церемония гашения почтовой марки и фотовыставки.

На марке изображена репродукция монгольской почтовой марки, выпущенной в 1968 году, с картиной «Монгольская женщина» художника Аварзэда. Б и французской марки 1960–1970-х годов с картиной «Сеятельница», дизайн которой основан на работе Оскара Роти, датируемой 1887 годом.

Монгольская женщина, разливающая молоко, олицетворяет монгольскую жизнь и традиции, а сеятельница является символом Франции, а также связи с землей. На марке также изображено письмо Иль-хана Өлзийта французскому королю Филиппу IV (1305 г.) и вымышленные изображения Мөнх хаана (внука Чингисхана) и его современника Людовика IX верхом на коне.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Великого государственного хурала и глава парламентской группы дружбы Монголия-Франция Великого Государственного Хурала Пурэвдорж Бөхчулуун, государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Монголии Корин Перейра да Силва, генеральный директор АО «Монгол Шуудан» Тэлмэн Гэрэлт, главы дипломатических миссий в Улан-Баторе, представители международных организаций, высокопоставленные дипломаты и почетные гости, внесшие вклад в развитие отношений между Монголией и Французской Республикой.

Министерство иностранных дел Монголии имеет традицию выпускать памятные почтовые марки к десятилетию установления дипломатических отношений со странами в сотрудничестве с компанией «Монгол Шуудан».

Монголия и Французская Республика установили дипломатические отношения 27 апреля 1965 года. В честь десятилетия этой годовщины в Улан-Баторе и Париже в течение 2025 года пройдет ряд праздничных мероприятий.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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