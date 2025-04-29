Монгольская школа «Гуем» провела праздник азбуки в Будапеште. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Состоялся праздник азбуки монгольской школы «Гуем», созданной в 2023 году по инициативе граждан Монголии в Венгрии. Интересно, что «гуем» — это монгольское слово, обозначающее детеныша снежного барса.

В настоящее время в школе обучаются 26 детей, которые изучают монгольский язык, культуру, историю и традиции. Наше посольство в Венгрии и Университет Отвеша Лоранда поддерживают и сотрудничают в целях укрепления деятельности и материальной базы школы «Гуем», которая является реальным примером отношений между двумя странами.

Поддержка и развитие монгольских школ и детских садов за рубежом важны для предоставления возможностей гражданам Монголии, живущим и работающим там, особенно их детям, изучать и развивать свой язык, культуру и традиции, тем самым сохраняя и укрепляя свои связи с родиной.

У монголов есть традиция открывать школы для своих детей в каждой стране, где они живут и работают. Подобные школы для монгольских детей сейчас успешно действуют в США, Германии, Швеции, Южной Корее, Венгрии, Чехии и других странах.

источник: MiddleAsianNews

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