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Монгольские железные дороги выпустили «полувагон с поворотной автосцепкой»

CentralAsia (MNG) -  

Впервые в Монголии успешно собран «полувагон с поворотной автосцепкой» для железных дорог колеи 1520 мм.

Эта инновационная технология частично собрана в крупноузловом (полуразборном) виде и успешно испытана в ремонтном центре ООО «Таван Толгойская железная дорога» в Гашуунсухайте.

Строительство трансграничной железной дороги порт Гашуунсухайт—Ганцмод создало необходимость разгрузки 10 млн тонн угля в год с использованием вагоноопрокидывателей. Для решения этой проблемы особое значение приобретает тот факт, что на железнодорожном транспорте Монголии впервые внедряется новый тип полуприцепа с вращающимся кузовом.

Новый полувагон позволяет производить разгрузку без отсоединения от состава, что экономит время разгрузки, увеличивает скорость оборота поездов и повышает эффективность транспортной логистики. Этот полувагон также полностью совместим с актуальной моделью автоцепи СА-3 и имеет технологические решения, обеспечивающие нормальную работу.

Данная реформа вносит значительный прогресс в развитие монгольских железных дорог и создает условия для быстрой и надежной организации экспортных перевозок угля.

источник: MiddleAsianNews

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