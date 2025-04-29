Монголия примет 30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам

CentralAsia (MNG) - 30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам состоится 10–13 сентября 2025 года в Улан-Баторе, Монголия.

Ассоциация дилеров ценных бумаг Монголии проведет 30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам, ключевое событие в индустрии ценных бумаг Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ежегодное общее собрание ASF является важным событием, поскольку оно объединяет представителей ассоциаций по ценным бумагам, регуляторов и лидеров рынка из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея и Сингапур.

Общее собрание будет организовано в Монголии впервые и предоставит возможность представить участникам прогресс монгольского фондового рынка и его основные проекты.

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