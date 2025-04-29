Нацстатком Монголии избран членом Управляющего совета Статистического института ООН для Азии и Тихого океана

CentralAsia (MNG) - Национальный статистический комитет Монголии принял участие в 81-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, состоявшейся в Бангкоке, Таиланд, с 21 по 25 апреля 2025 года, и Монголия была избрана членом Совета управляющих Статистического института ООН для Азии и Тихого океана (SIAP).

Из 12 стран, номинированных на выборах в Совет управляющих SIAP, были избраны Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Монголия, которые будут определять политику и деятельность совета с 2025 по 2028 год.

SIAP, профессиональный центр подготовки статистических кадров для государственных служащих и других лиц, работающих в области статистики, с 1990 года провел долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное обучение и семинары для более чем 660 сотрудников статистического агентства Монголии.

Монголия была избрана членом Совета управляющих SIAP с 2000 по 2003 год и с 2019 по 2022 год.

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