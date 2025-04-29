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Батцэцэг Батмөнх посещает Королевство Испания с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  По приглашению министра иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэля Альбареса министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посещает Королевство Испания с официальным визитом 28-30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе официального визита министр иностранных дел Батцэцэг проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом и обменяется мнениями по двусторонним отношениям между двумя странами, а также по вопросам международных отношений. Это будет первый официальный визит министра иностранных дел Монголии в Королевство Испания за 11 лет.

Монголия и Королевство Испания установили дипломатические отношения 5 июля 1977 года.

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