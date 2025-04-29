Монгольские хоккеисты разгромили Сингапур на чемпионате мира в Мехико. ФОТО
CentralAsia (MNG) -
В Мехико, столице Мексиканских Соединенных Штатов, продолжается чемпионата мира по хоккею с шайбой третьего дивизиона.
Второй разгром подряд
Второй матч монгольские хоккеисты провели против сингапурских спортсменов. Сборная Монголии по хоккею одержала вторую победу, обыграв сборную Сингапура со счетом 11:1.
Напомним, что в первом туре, 25 апреля, хоккеисты Монголии разгромили Филиппин — 13:7.
Впереди — Северная Корея!
Следующий матч монгольской сборной состоится против сборной Северной Кореи 30 апреля в 13:00 (по мексиканскому времени).
источник: MiddleAsianNews
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