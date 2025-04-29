Монгольские хоккеисты разгромили Сингапур на чемпионате мира в Мехико. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

В Мехико, столице Мексиканских Соединенных Штатов, продолжается чемпионата мира по хоккею с шайбой третьего дивизиона.

Второй разгром подряд

Второй матч монгольские хоккеисты провели против сингапурских спортсменов. Сборная Монголии по хоккею одержала вторую победу, обыграв сборную Сингапура со счетом 11:1.

Напомним, что в первом туре, 25 апреля, хоккеисты Монголии разгромили Филиппин — 13:7.

Впереди — Северная Корея!

Следующий матч монгольской сборной состоится против сборной Северной Кореи 30 апреля в 13:00 (по мексиканскому времени).

источник: MiddleAsianNews

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