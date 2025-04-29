Число жертв взрыва в порту на юге Ирана выросло до 70 человек

CentralAsia (CA) - Власти Ирана уточнили число жертв при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. По последним данным, погибли как минимум 70 человек. Заявление властей республики приводит агентство Associated Press.

Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени сообщил, что пожар, возникший на месте взрыва, к вечеру 28 апреля удалось потушить.

Взрыв в крупнейшем контейнерном порту Ирана Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Из-за взрыва разрушены два рядом стоящих здания, а также повреждены другие контейнеры с грузом. Пострадали более 1 тыс. человек.

СМИ писали, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе. Власти Ирана эту информацию отрицают. Как позднее сообщило МВД Ирана, причиной взрыва стала халатность, в том числе нарушение мер безопасности и неосторожность. Сегодня порт работает в штатном режиме, сообщило агентство Mehr.