В странах Западной Европы произошел блэкаут, в Испании ввели режим ЧП

CentralAsia (CA) - В Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения света. Перебои с электроснабжением затронули также Францию, Бельгию и Андорру. Из-за сбоя прервали работу международный аэропорт Мадрида и аэропорт Лиссабона.

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий. Причины перебоев в электроснабжении пока не установлены.

Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида и Барселоны.

Массовые перебои в электроснабжении, согласно El Pais, начались в 12:20 по местному времени. По неизвестной причине объем потребления электричества в Испании упал с 27 075 до 12 321 МВт. Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.

Испанское правительство провело экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей, передает Euronews. В стране ввели чрезвычайное положение.

Перебои с электричеством парализовали работу аэропорта Лиссабона, который обслуживает тысячи пассажиров.

Электроснабжение на территории Испании к вечеру 28 апреля восстановлено примерно наполовину, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передаёт BBC.

«Согласно данным электросетей, почти 50% электроснабжения уже восстановлено. Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы», — сказал он в телеобращении, добавив, что электроэнергия поступает в Испанию из Франции и Марокко.

Премьер не уточнил, когда подача электричества будет полностью восстановлена, и отметил, что некоторым работникам придется остаться дома во вторник.

Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Португальский премьер Луис Монтенегро сказал, что источник блэкаута, «вероятно, находится в Испании», в то время как испанский премьер Санчес сказал, что власти занимаются поиском причин.

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