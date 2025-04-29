17 монгольских дзюдоистов примут участие в турнире Большого шлема в Душанбе

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены, участвующие в чемпионате Азии по дзюдо, не поедут в Таджикистан.

Dushanbe Grand Slam, один из турниров мировой серии, организованных Международной федерацией дзюдо (IJF), пройдет в Душанбе, столице Таджикистана, со 2 по 4 мая.

В соревнованиях примут участие 17 дзюдоистов из сборной Монголии, для участия в которых зарегистрировались 238 спортсменов из 28 стран.

мужчины:

-60 кг АРИУНБОЛД Энхтайван

-60 кг ТУМЭНЖАРГАЛ Тувшинтөр

-66 кг ТӨРБОЛД Төмөрхуу

-66 кг ӨНӨРБАТ Жанцандорж

-73 кг ЭРДЭНЭБАЯР Батзаяа

-73 кг ЭНХДӨЛ Лхамаа

-81 кг БАТСУГАР Гансух

-90 кг ГАН-ЭРДЭНЭ Цэрэнбат

женщины:

-48 кг АНУДАРЬ Жамсран

-52 кг СОСОРБАРАМ Лхөгвөсурэн

-52 кг ГАЛ-ОД Цэрэнтогтох

-57 кг ОЮУНЧИМЭГ Оюунгэрэл

-63 кг МАРАЛМАА Хурэлчулуун

-63 кг ГАНХАЙЧ Болд

-70 кг ЛХАГВАДУЛАМ Саранцэцэг

-78 кг УРАНГОО Жадамба

+78 кг НОМИНЗУЛ Дамбадаржаа

Сборная Монголии завоевала 2 бронзовые и 2 серебряные медали на чемпионате Азии, прошедшем на прошлой неделе. Спортсмены, участвующие в чемпионате Азии, не поедут в Таджикистан.

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