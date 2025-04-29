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17 монгольских дзюдоистов примут участие в турнире Большого шлема в Душанбе

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены, участвующие в чемпионате Азии по дзюдо, не поедут в Таджикистан.

Dushanbe Grand Slam, один из турниров мировой серии, организованных Международной федерацией дзюдо (IJF), пройдет в Душанбе, столице Таджикистана, со 2 по 4 мая.

В соревнованиях примут участие 17 дзюдоистов из сборной Монголии, для участия в которых зарегистрировались 238 спортсменов из 28 стран.

мужчины:

  • -60 кг АРИУНБОЛД Энхтайван
  • -60 кг ТУМЭНЖАРГАЛ Тувшинтөр
  • -66 кг ТӨРБОЛД Төмөрхуу
  • -66 кг ӨНӨРБАТ Жанцандорж
  • -73 кг ЭРДЭНЭБАЯР Батзаяа
  • -73 кг ЭНХДӨЛ Лхамаа
  • -81 кг БАТСУГАР Гансух
  • -90 кг ГАН-ЭРДЭНЭ Цэрэнбат

женщины:

  • -48 кг АНУДАРЬ Жамсран
  • -52 кг СОСОРБАРАМ Лхөгвөсурэн
  • -52 кг ГАЛ-ОД Цэрэнтогтох
  • -57 кг ОЮУНЧИМЭГ Оюунгэрэл
  • -63 кг МАРАЛМАА Хурэлчулуун
  • -63 кг ГАНХАЙЧ Болд
  • -70 кг ЛХАГВАДУЛАМ Саранцэцэг
  • -78 кг УРАНГОО Жадамба
  • +78 кг НОМИНЗУЛ Дамбадаржаа

Сборная Монголии завоевала 2 бронзовые и 2 серебряные медали на чемпионате Азии, прошедшем на прошлой неделе. Спортсмены, участвующие в чемпионате Азии, не поедут в Таджикистан.

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