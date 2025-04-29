17 монгольских дзюдоистов примут участие в турнире Большого шлема в Душанбе
CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены, участвующие в чемпионате Азии по дзюдо, не поедут в Таджикистан.
Dushanbe Grand Slam, один из турниров мировой серии, организованных Международной федерацией дзюдо (IJF), пройдет в Душанбе, столице Таджикистана, со 2 по 4 мая.
В соревнованиях примут участие 17 дзюдоистов из сборной Монголии, для участия в которых зарегистрировались 238 спортсменов из 28 стран.
мужчины:
- -60 кг АРИУНБОЛД Энхтайван
- -60 кг ТУМЭНЖАРГАЛ Тувшинтөр
- -66 кг ТӨРБОЛД Төмөрхуу
- -66 кг ӨНӨРБАТ Жанцандорж
- -73 кг ЭРДЭНЭБАЯР Батзаяа
- -73 кг ЭНХДӨЛ Лхамаа
- -81 кг БАТСУГАР Гансух
- -90 кг ГАН-ЭРДЭНЭ Цэрэнбат
женщины:
- -48 кг АНУДАРЬ Жамсран
- -52 кг СОСОРБАРАМ Лхөгвөсурэн
- -52 кг ГАЛ-ОД Цэрэнтогтох
- -57 кг ОЮУНЧИМЭГ Оюунгэрэл
- -63 кг МАРАЛМАА Хурэлчулуун
- -63 кг ГАНХАЙЧ Болд
- -70 кг ЛХАГВАДУЛАМ Саранцэцэг
- -78 кг УРАНГОО Жадамба
- +78 кг НОМИНЗУЛ Дамбадаржаа
Сборная Монголии завоевала 2 бронзовые и 2 серебряные медали на чемпионате Азии, прошедшем на прошлой неделе. Спортсмены, участвующие в чемпионате Азии, не поедут в Таджикистан.
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