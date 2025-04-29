Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии

Хаваджа Мухаммад Асиф

CentralAsia (CA) - Военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно, заявил Reuters пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. При этом он не привел никаких доказательств.

«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф. Ранее Асиф заявлял, что Пакистан не собирается воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт.

По его словам, военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

Глава Минобороны сообщил, что страна находится в состоянии повышенной готовности, но подчеркнул, что она может применить ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Пакистан, как и Индия, обладает ядерным оружием.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает этого и требует независимого расследования.