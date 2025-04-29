экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии
Хаваджа Мухаммад Асиф
Хаваджа Мухаммад Асиф

CentralAsia (CA) -  Военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно, заявил Reuters пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. При этом он не привел никаких доказательств.

«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф. Ранее Асиф заявлял, что Пакистан не собирается воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт.

По его словам, военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

Глава Минобороны сообщил, что страна находится в состоянии повышенной готовности, но подчеркнул, что она может применить ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Пакистан, как и Индия, обладает ядерным оружием.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает этого и требует независимого расследования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com