Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии

- Азия и мир, политика
- 10:36, 29 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно, заявил Reuters пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. При этом он не привел никаких доказательств.
«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф. Ранее Асиф заявлял, что Пакистан не собирается воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт.
По его словам, военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.
Глава Минобороны сообщил, что страна находится в состоянии повышенной готовности, но подчеркнул, что она может применить ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Пакистан, как и Индия, обладает ядерным оружием.
Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает этого и требует независимого расследования.