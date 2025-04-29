Путин продлил для мигрантов срок легализации в России до 10 сентября

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в России нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Указ президента появился на портале публикации правовых актов.

Предыдущий указ предписывал мигрантам урегулировать свой правовой статус до 30 апреля, его Путин подписал в декабре 2024 года. Документ стал следствием ужесточения миграционной политики России, которое началось весной прошлого года.

С 5 февраля в России действует особый режим высылки иностранцев, которые нелегально находятся на территории страны. Теперь решения о выдворении могут принимать начальники и заместители территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.

До момента депортации или добровольного выезда иностранцы, пребывающие в России без необходимых документов, вносятся в «реестр контролируемых лиц». Для попавших в реестр предусмотрены ограничения отдельных прав и свобод: например, запрет заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять им, выезжать за пределы региона проживания и тд.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что в российский реестр контролируемых лиц включены 685 тыс. иностранцев. По словам первого заместителя главы МВД Александра Горового, большую часть находящихся в России нелегальных мигрантов составляют женщины и дети.