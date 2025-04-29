Украина признала причастность к убийству российского генерала Москалика

CentralAsia (CA) - Убийство в Балашихе российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика было организовано украинскими спецслужбами. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдём до прекращения войны, работа спецслужб только начнётся. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы — это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», - сказал Костенко.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, установленного на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.