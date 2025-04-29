Таяние ледников в конце ледникового периода ускорило дрейф континентов и способствовало извержениям вулканов, - ученые

CentralAsia (CA) - Около 10 тыс. лет назад, когда последний ледниковый период подходил к концу, дрейф континента Северная Америка и его распространение в Атлантическом океане могли временно ускориться при небольшой помощи тающих ледников. Об этом пишут ученые из Университета Колорадо в Боулдере.

Геофизики Тао Юань и Шицзе Чжун использовали компьютерные симуляции, чтобы перенестись примерно на 26 тыс. лет назад в прошлое планеты. В то время массивный Лаврентийский ледниковый щит, простиравшийся над Северной Америкой вплоть до юга Пенсильвании, начал отступать. Тающий лед хлынул в океаны, и уровень моря во всем мире поднимался в среднем на 1 сантиметр в год.

Ученые обнаружили, что это глобальное таяние могло иметь и неожиданные последствия — в том числе для тектоники плит, или внутреннего часового механизма, который миллиарды лет разрывает земные континенты на части и сжимает их вместе.

По расчетам команды, движение Североамериканской континентальной плиты могло ускориться на 25% по мере таяния льда. В то же время спрединг на Срединно-Атлантическом океаническом хребте, который находится между Североамериканской и Евразийской плитами, мог увеличиться на 40%.

«Поскольку объем льда сильно уменьшился, это вызвало огромные движения в земной коре. Ученые знали, что таяние льда привело к поднятию плит. Но мы показали, что из-за таяния льда они также сильно сдвинулись в горизонтальном направлении», - сказал аспирант кафедры физики Калифорнийского университета в Боулдере Юань.

Их результаты могут иметь последствия для современной планеты. Ледяные щиты над Гренландией снова тают быстрыми темпами, что, по странному стечению обстоятельств, может привести к увеличению числа извержений вулканов в расположенной неподалеку Исландии.

Исследование предполагает глубокое погружение в Срединно-Атлантический океанический хребет. Этот хребет тянется на тысячи километров по центру Атлантического океана и проходит через остров Исландия. Это неспокойное место: Там магма из глубин планеты прорывается сквозь кору, остывая и превращаясь в твердую породу, и помогает отталкивать друг от друга континенты Северной Америки и Европы. На протяжении многих поколений ученые считали, что этот процесс протекает стабильно: хребет ежегодно расширяется на 2 сантиметра в течение последних нескольких миллионов лет.

Геофизики Чжун и Юань использовали компьютерные модели, чтобы воссоздать Землю такой, какой она была тысячи лет назад. Исследователи смоделировали, что может произойти, если ледники толщиной в километры исчезнут с территории современных Канады и Гренландии, и вес ледника переместится с суши в океан.

Можно представить земной шар в виде матраса из пены с эффектом памяти. Если вы лежите на матрасе и встаете, пена медленно возвращается к своей первоначальной форме. По словам Чжуна и Юаня, нечто подобное происходит на Земле, когда тают ледяные покровы.

По мере того как вес Лаврентийского ледникового щита перераспределялся по планете, часть Северной Америки начала подниматься. (Сегодня суша вокруг Гудзонова залива в Канаде все еще поднимается примерно на 1 сантиметр в год из-за этого отскока). Согласно новому исследованию, таяние также могло повлиять на горизонтальное движение Северной Америки и Срединно-Атлантического океанического хребта. Вулканические извержения Таяние также могло иметь взрывные последствия для Исландии, которая расположена близко к Гренландии, говорят Юань и Чжун.

Например, геологические данные свидетельствуют о том, что в конце последнего ледникового периода остров пережил период интенсивной вулканической активности, который с тех пор затих. Усиление спрединга на Срединно-Атлантическом океаническом хребте из-за таяния гренландских льдов могло способствовать тому огненному прошлому - оно позволило большему количеству магмы подняться на поверхность, что привело к извержению вулканов и гейзеров.

«Такая модель вулканизма могла быть частично обусловлена таянием ледников, которое мы изучали», - говорит Чжун.

Сегодня лед над Гренландией тает не так быстро, чтобы сильно повлиять на дрейф континентов планеты. Однако в ближайшие несколько сотен лет он может оказать значительное влияние на Исландию, особенно если ледники начнут исчезать все быстрее.

Ледяные щиты в Гренландии и Западной Антарктиде все еще тают, и ученые считают, что в будущем таяние льда может усилить спрединг морского дна и вулканизм на близлежащих срединно-океанических хребтах.