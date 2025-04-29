Непал ужесточает правила восхождения на Эверест, требуя опыт покорения 7000-метровых вершин

CentralAsia (CA) - Непал будет выдавать разрешения на восхождение на Эверест только альпинистам, имеющим опыт покорения хотя бы одной из 7000-метровых вершин Гималаев, согласно проекту нового закона, направленного на снижение перенаселенности и повышение безопасности, пишет CNN.

Непал, который в значительной степени зависит от альпинизма, треккинга и туризма в качестве источника иностранной валюты, подвергается критике за то, что разрешает слишком многим альпинистам, в том числе неопытным, пытаться взойти на 8 849-метровую вершину.

Это часто приводит к длинным очередям альпинистов в «зоне смерти» — области под вершиной, где не хватает природного кислорода для выживания.

В большом количестве смертей на горе обвиняют переполненность. В 2023 году, когда Непал выдал 478 разрешений, на склонах Эвереста погибли по меньшей мере 12 альпинистов, а еще пятеро пропали без вести. В прошлом году погибли восемь альпинистов.

Согласно предлагаемому закону, разрешение на восхождение на Эверест будет выдаваться только после того, как альпинист предоставит доказательства того, что он поднимался хотя бы на одну 7000-метровую гору в Непале.

Сардар, или глава местного персонала, и горный гид, сопровождающий альпиниста, также должны быть гражданами Непала.

Законопроект был зарегистрирован в Национальной ассамблее, верхней палате парламента, где правящий альянс имеет большинство, необходимое для его принятия.

Операторы международных экспедиций призывают Непал разрешить восхождение на Эверест людям, которые покоряли любую 7000-метровую вершину, а не только гималайскую.

«В этом нет никакого смысла. И я бы добавил в этот список горы, которые находятся близко к 7000 метров и которые широко используются для подготовки, такие как Ама-Даблам, Аконкагуа, Денали и другие», — сказал Лукас Фюртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures, организующей экспедиции.

Фуртенбах, который в настоящее время руководит экспедицией на Эверест, говорит, что горным гидам из других стран также должно быть разрешено работать на Эвересте, поскольку квалифицированных непальских горных гидов не хватает.

«Важно, чтобы горные гиды имели квалификацию, например, IFMGA (Международная федерация ассоциаций горных гидов), независимо от того, какой они национальности. Мы также приветствуем непальских гидов IFMGA для работы в Альпах в Европе», — сказал он агентству Reuters.

Гарретт Мэдисон из американской компании Madison Mountaineering также считает, что пик высотой 6 500 метров в любой точке мира был бы лучшей идеей.

«В Непале слишком сложно найти разумную вершину высотой более 7000 метров», — сказал Мэдисон.

В Непале насчитывается более 400 горных вершин, открытых для экспедиций, из них 74 — выше 7 000 метров, согласно данным департамента туризма.

Однако не многие из этих вершин пользуются популярностью у альпинистов, говорят представители туристического ведомства.