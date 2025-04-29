экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане директор напала на учениц во время урока из-за распущенных волос

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых директор одной из школ Хорезмской области Узбекистана агрессивно вела себя по отношению к ученицам — женщина дергала их за волосы и применяла физическую силу.

Инцидент произошел 7 апреля в школе № 14 Кошкупырского района.

Как сообщили в Управлении дошкольного и школьного образования Хорезмской области, во время урока директор зашла в кабинет 11-го класса и сделала замечание нескольким ученицам за несобранные волосы. При этом педагог применила физическую силу, что привело к конфликту со школьницами.

По итогам проверки руководитель учебного заведения была привлечена к административной ответственности. Кроме того, за действия, несовместимые с нормами педагогической этики, в отношении нее было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com