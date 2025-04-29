В Узбекистане директор напала на учениц во время урока из-за распущенных волос

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых директор одной из школ Хорезмской области Узбекистана агрессивно вела себя по отношению к ученицам — женщина дергала их за волосы и применяла физическую силу.

Инцидент произошел 7 апреля в школе № 14 Кошкупырского района.

Как сообщили в Управлении дошкольного и школьного образования Хорезмской области, во время урока директор зашла в кабинет 11-го класса и сделала замечание нескольким ученицам за несобранные волосы. При этом педагог применила физическую силу, что привело к конфликту со школьницами.

По итогам проверки руководитель учебного заведения была привлечена к административной ответственности. Кроме того, за действия, несовместимые с нормами педагогической этики, в отношении нее было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.