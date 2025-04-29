Нападения на тюрьмы во Франции: полиция арестовала 25 человек

CentralAsia (CA) - Во Франции во время масштабного рейда задержали 25 человек, которых подозревают в причастности к недавним нападениям на тюрьмы страны, сообщает Euronews.

Операции по задержанию прошли рано утром 28 апреля в парижском регионе Иль-де-Франс, а также в крупных городах – Марселе, Лионе и Бордо.

По информации национальной антитеррористической прокуратуры, такие рейды продлятся ещё несколько дней, возможно, число подозреваемых увеличится.

В течение последних двух недель группа, заявляющая, что «защищает права французских заключённых», нападала на тюремные учреждения и персонал, поджигала автомобили возле пенитенциарных учреждений, публиковала устрашающие видеоролики в Telegram.

За этим последовала серия миномётных обстрелов тюрем и нападения с использованием автоматов Калашникова.

Антитеррористическая прокуратура и управление по борьбе с организованной преступностью заявили, что атаки вероятно являются частью очень серьёзной организованной преступности, пишет France24. Расследованием занимаются около 200 следователей по всей стране.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападения на тюрьмы могут быть связаны с его планом поместить 200 из 700 самых опасных наркоторговцев страны в две тюрьмы строгого режима.