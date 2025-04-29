Таджикистан накроет пыльная буря

- Таджикистан, общество
- 17:04, 29 апреля 2025
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CentralAsia (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщает о предстоящей пыльной стихии.
Так, с 30 апреля по 2 мая в юго-западных и центральных районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в Душанбе ожидаются пыльные бури, говорится в сообщении КЧС.
«Из-за этого воздух будет загрязнен взвешенными частицами пыли PM-10 и PM-2,5», - добавили в ведомстве.
В этой связи, Комитет просит население особое внимание уделять больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.
КЧС также напоминает, что в такие дни стоит особенно заботиться о здоровье:
- Пейте больше чистой воды — не менее 2–2,5 литров в день.
- Держите окна закрытыми. Если нужно проветрить помещение, то лучше делать это после полудня.
- Закрывайте окна влажной марлей или сетками.
- Делайте влажную уборку дома и увлажняйте воздух.
- Регулярно промывайте нос и полощите рот.
Кроме того, по данным синоптиков, 28 апреля из-за резкого потепления в ряде районов республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области возможны локальные сели.