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Таджикистан накроет пыльная буря

CentralAsia (TJ) -  Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщает о предстоящей пыльной стихии.

Так, с 30 апреля по 2 мая в юго-западных и центральных районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в Душанбе ожидаются пыльные бури, говорится в сообщении КЧС.  

«Из-за этого воздух будет загрязнен взвешенными частицами пыли PM-10 и PM-2,5», - добавили в ведомстве.

В этой связи, Комитет просит население особое внимание уделять больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией. 

КЧС также напоминает, что в такие дни стоит особенно заботиться о здоровье:

- Пейте больше чистой воды — не менее 2–2,5 литров в день.

- Держите окна закрытыми. Если нужно проветрить помещение, то лучше делать это после полудня.

- Закрывайте окна влажной марлей или сетками.

- Делайте влажную уборку дома и увлажняйте воздух.

- Регулярно промывайте нос и полощите рот.  

Кроме того, по данным синоптиков, 28 апреля из-за резкого потепления в ряде районов республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области возможны локальные сели.

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