В Китае в результате пожара в ресторане погибли 22 человека

CentralAsia (CA) - В городе Ляоян на северо-востоке Китая произошел пожар в ресторане, при котором погибли 22 человека. Об этом 29 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что пожар вспыхнул в 12:25 в районе Байта в центре города.

«По состоянию на 14:00 в результате инцидента погибли 22 человека, трое получили ранения», — сказано в сообщении.

Как указывает телеканал, в настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для оказания помощи всем пострадавшим.