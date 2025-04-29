В Китае в результате пожара в ресторане погибли 22 человека
- Азия и мир, происшествия
- 17:16, 29 апреля 2025
- Просмотров: 1091 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В городе Ляоян на северо-востоке Китая произошел пожар в ресторане, при котором погибли 22 человека. Об этом 29 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что пожар вспыхнул в 12:25 в районе Байта в центре города.
«По состоянию на 14:00 в результате инцидента погибли 22 человека, трое получили ранения», — сказано в сообщении.
Как указывает телеканал, в настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для оказания помощи всем пострадавшим.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.