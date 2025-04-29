Мои слова о «вторжении Индии» были неправильно поняты, - минобороны Пакистана Хаваджа Асиф

CentralAsia (CA) - Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф разъяснил, что его недавние заявления, воспринятые как предупреждение о «неизбежном военном вторжении Индии» после атаки боевиков на туристов в оккупированном Кашмире, были неправильно истолкованы. Об этом пишет газета «Dawn».

22 апреля в Кашмире произошла атака, в результате которой погибли 26 человек, большинство из которых были туристами. Этот инцидент стал одной из самых смертоносных вооружённых атак в регионе с 2000 года. Группировка Kashmir Resistance (также известная как The Resistance Front) первоначально заявила о своей причастности к атаке, но затем «однозначно» опровергла свою причастность.

Индия, не предоставив доказательств, намекнула на возможные связи нападавших с Пакистаном. Исламабад категорически отверг обвинения. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал к проведению нейтрального расследования. После инцидента вооружённые силы Индии провели ряд военных учений по всей стране, а обе страны предприняли ответные меры друг против друга.

В интервью агентству Reuters Асиф сообщил, что Пакистан усилил свои вооружённые силы в ответ на возросшую угрозу:

«Мы усилили наши силы, потому что угроза стала реальной. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения — и они уже приняты».

Он пояснил, что из-за нарастающей риторики со стороны Индии пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения. Однако подробности относительно причин, по которым он считал вторжение вероятным, министр раскрывать не стал.

Асиф подчеркнул, что Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности, но применит свой ядерный арсенал только в случае прямой угрозы существованию страны.

В отдельном интервью на телеканале Samaa в передаче «Красная черта» он заявил, что «мы должны быть морально готовы к тому, что война может вспыхнуть. Это очень реальная возможность — в ближайшие один, два, три или четыре дня».

Позже, в интервью каналу Geo News, министр обороны разъяснил, что его слова были неправильно истолкованы. «Я считаю, что мои слова были искажены на другом канале, на Samaa. Я уже поговорил с ними и объяснил, что ничего подобного я не говорил. На вопрос о шансах начала войны я ответил, что ближайшие два-три дня будут решающими», - сказал он.

«Если что-то должно произойти, то это произойдет в ближайшие два-четыре дня... иначе немедленная опасность минует», - уточнил Асиф.

Министр обороны подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как категорическое предсказание начала войны, а лишь как указание на важность ближайших дней. По его словам, телеканал, допустивший искажение, вносит необходимые коррективы.

Асиф подтвердил, что «абсолютно нет сомнений» в существовании реальной угрозы, но добавил, что он никогда не утверждал о её неизбежности. Он также отметил, что страны региона прилагают усилия к деэскалации ситуации.

«Пакистан на сто процентов готов к любому боевому сценарию в случае угрозы суверенитету страны или навязывания войны», — заявил министр.

В завершение Асиф повторил, что существует вероятность начала войны в ближайшие несколько дней, однако развитие событий может пойти и по пути предотвращения конфликта.