CentralAsia (MNG) -
Материалы на тендер на строительство метрополитена в Улан-Баторе подали 27 компаний, в том числе «Дороги и Мосты» из России
3 октября 2024 года Департамент закупок столицы объявил тендер на «Строительные работы по проекту метрополитена для крупнотоннажного общественного транспорта».
Бюджетная стоимость первого этапа тендера составляет 4 трлн 548 млрд тугриков, из которых 133 млрд тугриков будут профинансированы в 2025 году. Для участия в тендере на предоставление консультационных услуг по проекту с бюджетом в 181 млрд 935 млн тугриков была выбрана компания Dohwa Engineering Co.Ltd из Республики Корея, из которых 54 млрд 580 млн тугриков планировалось профинансировать в 2024 году.
Общая сметная стоимость двухэтапного проекта составляет 8 триллионов 174 миллиарда тугриков. Материалы для участия в тендере подали 27 компаний:
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China Railway 20th Bureau Group Co. Ltd
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China Second Metallurgy Group Co. Ltd
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LS Electric Co. Ltd
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Poly Changde Engineering Co. Ltd
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Hyundai Rotem Company
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CRRS Dalian Co. Ltd
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Акционерное общество «Дороги и Мосты»
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Power Construction Corporation of China Co. Ltd
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Макс рөүд ХХК
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Dawonsys Co. Ltd
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Samsung C and T Corporation
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Larsen and Toubro Limited
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Арж Капитал ХХК
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STraffic Co. Ltd
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Kolan Global Corporation
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Ilsung Construction Co. Ltd
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China Railway Group Limited
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China Gezhouba Group Company Limited
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Daeati Co. Ltd
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Си Эм И Си инженеринг ХХК
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ALSTOM Transport SA
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Norinco International Cooperation
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Woojin Industrial Systems Co. Ltd
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China First Highway Engineering Company Limited
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China State Construction Engineering Corp. Ltd
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Барилга Уран Дизайн энд Инженеринг ХХК
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Shandong Luqiao Group Co. Ltd
АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) – лидер российского рынка строительства транспортной инфраструктуры.
Работники компании принимали участие в строительстве Крымского моста, объектов к Олимпиаде в Сочи-2014, автомагистралей федерального и международного значения.
источник: MiddleAsianNews