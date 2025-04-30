Материалы на тендер на строительство метрополитена в Улан-Баторе подали 27 компаний, в том числе «Дороги и Мосты» из России

CentralAsia (MNG) -

Материалы на тендер на строительство метрополитена в Улан-Баторе подали 27 компаний, в том числе «Дороги и Мосты» из России

3 октября 2024 года Департамент закупок столицы объявил тендер на «Строительные работы по проекту метрополитена для крупнотоннажного общественного транспорта».

Бюджетная стоимость первого этапа тендера составляет 4 трлн 548 млрд тугриков, из которых 133 млрд тугриков будут профинансированы в 2025 году. Для участия в тендере на предоставление консультационных услуг по проекту с бюджетом в 181 млрд 935 млн тугриков была выбрана компания Dohwa Engineering Co.Ltd из Республики Корея, из которых 54 млрд 580 млн тугриков планировалось профинансировать в 2024 году.

Общая сметная стоимость двухэтапного проекта составляет 8 триллионов 174 миллиарда тугриков. Материалы для участия в тендере подали 27 компаний:

China Railway 20th Bureau Group Co. Ltd China Second Metallurgy Group Co. Ltd LS Electric Co. Ltd Poly Changde Engineering Co. Ltd Hyundai Rotem Company CRRS Dalian Co. Ltd Акционерное общество «Дороги и Мосты» Power Construction Corporation of China Co. Ltd Макс рөүд ХХК Dawonsys Co. Ltd Samsung C and T Corporation Larsen and Toubro Limited Арж Капитал ХХК STraffic Co. Ltd Kolan Global Corporation Ilsung Construction Co. Ltd China Railway Group Limited China Gezhouba Group Company Limited Daeati Co. Ltd Си Эм И Си инженеринг ХХК ALSTOM Transport SA Norinco International Cooperation Woojin Industrial Systems Co. Ltd China First Highway Engineering Company Limited China State Construction Engineering Corp. Ltd Барилга Уран Дизайн энд Инженеринг ХХК Shandong Luqiao Group Co. Ltd

АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) – лидер российского рынка строительства транспортной инфраструктуры.

Работники компании принимали участие в строительстве Крымского моста, объектов к Олимпиаде в Сочи-2014, автомагистралей федерального и международного значения.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения