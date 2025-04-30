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Материалы на тендер на строительство метрополитена в Улан-Баторе подали 27 компаний, в том числе «Дороги и Мосты» из России

CentralAsia (MNG) -  

Материалы на тендер на строительство метрополитена в Улан-Баторе подали 27 компаний, в том числе «Дороги и Мосты» из России

3 октября 2024 года Департамент закупок столицы объявил тендер на «Строительные работы по проекту метрополитена для крупнотоннажного общественного транспорта».

Бюджетная стоимость первого этапа тендера составляет 4 трлн 548 млрд тугриков, из которых 133 млрд тугриков будут профинансированы в 2025 году. Для участия в тендере на предоставление консультационных услуг по проекту с бюджетом в 181 млрд 935 млн тугриков была выбрана компания Dohwa Engineering Co.Ltd из Республики Корея, из которых 54 млрд 580 млн тугриков планировалось профинансировать в 2024 году.

Общая сметная стоимость двухэтапного проекта составляет 8 триллионов 174 миллиарда тугриков. Материалы для участия в тендере подали 27 компаний:

  1. China Railway 20th Bureau Group Co. Ltd

  2. China Second Metallurgy Group Co. Ltd

  3. LS Electric Co. Ltd

  4. Poly Changde Engineering Co. Ltd

  5. Hyundai Rotem Company

  6. CRRS Dalian Co. Ltd

  7. Акционерное общество «Дороги и Мосты»

  8. Power Construction Corporation of China Co. Ltd

  9. Макс рөүд ХХК

  10. Dawonsys Co. Ltd

  11. Samsung C and T Corporation

  12. Larsen and Toubro Limited

  13. Арж Капитал ХХК

  14. STraffic Co. Ltd

  15. Kolan Global Corporation

  16. Ilsung Construction Co. Ltd

  17. China Railway Group Limited

  18. China Gezhouba Group Company Limited

  19. Daeati Co. Ltd

  20. Си Эм И Си инженеринг ХХК

  21. ALSTOM Transport SA

  22. Norinco International Cooperation

  23. Woojin Industrial Systems Co. Ltd

  24. China First Highway Engineering Company Limited

  25. China State Construction Engineering Corp. Ltd

  26. Барилга Уран Дизайн энд Инженеринг ХХК

  27. Shandong Luqiao Group Co. Ltd

АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) – лидер российского рынка строительства транспортной инфраструктуры.

Работники компании принимали участие в строительстве Крымского моста, объектов к Олимпиаде в Сочи-2014, автомагистралей федерального и международного значения.

источник: MiddleAsianNews

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