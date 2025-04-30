Petro Matad набирает обороты, подписывая сделку по продаже монгольской нефти

CentralAsia (MNG) -

Акции Petro Matad Limited (AIM:MATD, OTC:PRTDF) выросли в понедельник после того, как компания подписала соглашение о продаже нефти с PetroChina Daqing Tamsag для добычи на Блоке XX в Монголии.

Сообщается, что сделка охватывает хранение, переработку, транспортировку и экспорт нефти, добытой на блоке XX. Компания, которая сосредоточена на проектах в Монголии, также заявляет, что счета за добычу на скважине Heron 1 с 24 октября по 31 марта будут обработаны для оплаты в течение мая.

«Мы рады подписать соглашение о продаже нефти для коммерциализации добычи на блоке XX. Это включало ряд новинок для Монголии, и хотя процесс был медленным, мы благодарны монгольским властям и PetroChina за их поддержку», — комментирует генеральный директор Майк Бак. «Мы с нетерпением ждем установления совместной процедуры в процессе продажи, такой же, как полевые бригады на блоках XIX и XX сделали в ходе производственных операций за последние шесть месяцев, и получения оплаты за всю нефть, добытую на сегодняшний день в течение мая».

В Лондоне акции Petro Matad подскочили на 45%, перейдя из рук в руки по 2,33 пенса за штуку.

источник: MiddleAsianNews

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