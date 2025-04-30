Cement Expo 2025: Монголия проводит свою первую национальную выставку цементной промышленности

CentralAsia (MNG) -

Впервые в Монголии национальные производители цемента совместно организуют выставку «Cement Expo 2025», которая состоится 2 мая 2025 года в выставочном центре MPM Event Hall в Улан-Баторе, Монголия.

На выставке соберутся местные и международные эксперты, а также специалисты цементной промышленности, чтобы поделиться своими знаниями о современных мировых тенденциях в производстве цемента. Темы будут включать передовые технологии, современные методы производства, качество и стандарты продукции, а также инновационные функции, внедряемые монгольскими производителями цемента. Также будут обсуждаться разработки в более широком строительном секторе.

Обзор рынка: Монгольский рынок цемента имеет предполагаемую годовую емкость 2,2 млн т, поставляемую семью отечественными производителями. Ключевыми игроками в отрасли являются Moncement, Khutul, MAK и Khovd Eco-Cement.

Инновационный акцент: один из ведущих производителей, Moncement, был представлен в World Cement в 2016 году. Компания представила первую в Монголии систему рекуперации отходящего тепла, которая на сегодняшний день вырабатывает 100 миллионов кВт·ч энергии за счет улавливания избыточного тепла из процесса производства клинкера. Это не только повышает энергоэффективность, но и значительно снижает выбросы CO2.

Взгляд в будущее: на мероприятии также будет освещено, как развитые экономики внедряют искусственный интеллект в тяжелое производство. Эксперты поделятся идеями и инновационными подходами к интеграции ИИ в цементной и строительной промышленности.

Cement expo также выдвинет и выберет среди участников следующее:

· Лучший реализатор зеленых/экологически чистых технологий.

· Лучший поставщик/продавец в сфере производства.

· Лучший реализатор передового технологического проекта.

➤Участникам предлагается подать свои документы для номинации по следующей ссылке: ➤https://shorturl.at/Hcpbx (последняя дата подачи — 30 апреля 2025 г.)

Место проведения: конференц-зал MPM Event Hall, Улан-Батор, Монголия

Дата мероприятия: 10:00 утра 2 мая 2025 г.

Контакты: +976 94585892<

источник: MiddleAsianNews

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