Корейская звезда, участник группы Big Bang выступит в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Тон Ёнбэ, более известный под своим сценическим псевдонимом Taeyang (Тэян), — южнокорейский певец, танцор и композитор, участник группы Big Bang, выступит в Улан-Баторе.

Тэян выступит на Суперконцерте в Монголии 21 июня. Организатор концертов EVANDIS Entertainment ранее организовывал концерты в своей родной стране для таких артистов, как Ким Хён Джун, MC Sniper, Bloo, вокалистка 2NE1 Dara и Rain.

Свой первый сольный альбом, под названием «Hot», Тэян выпустил в 2008 году. Второй альбом — Solar — вышел в 2010 году и принес певцу признание публики, такими хитами как I Need a Girl и Wedding Dress.

В 2014 году выходит Rise, третий альбом Тэяна, с композицией, ставшей культовым хитом, Eyes, Nose, Lips (рус: твои глаза, нос, губы), которая принесла певцу множество наград в том числе победу в Песне Года на MAMA, MMA, Golden Disk.

В феврале 2016 года Тон Ёнбэ защитил магистерскую дипломную работу в университете Дэджин на тему «Влияние мирового тура BIGBANG 2015 на устойчивость Корейской Волны».

В 2017 году он был назначен официальным представителем Зимних Олимпийских игр 2018.

3 февраля 2018 года состоялась свадьба певца с Мин Хёрин, об отношениях с которой он объявил летом 2015 года.

источник: MiddleAsianNews

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