Одобрены поправки к Закону о парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Первый раунд обсуждений проекта поправок к Закону о парламентских выборах состоялся на недавней сессии Великого Государственного Хурала после третьего официального заключения Конституционного суда по этому вопросу. Предлагаемые изменения были вызваны выводом суда о том, что некоторые положения действующего закона нарушают основные конституционные принципы.

Конституционный суд постановил, что подпункты 41.9 и 44.6 Закона о парламентских выборах противоречат нескольким статьям Конституции. В частности, суд установил, что разрешение членам парламента (депутатам) распространять отчеты о своей работе или встречаться с избирателями до периода выдвижения кандидатов без классификации этих действий как предвыборной агитации нарушает конституционные гарантии равенства перед законом и положение о недискриминации по признаку должности. Эти привилегии давали действующим депутатам несправедливое преимущество перед другими потенциальными кандидатами, нарушая подпункты 1.2, 14.1, 16.2 и 16.9 Конституции, которые поддерживают равенство, недискриминацию и справедливые избирательные права.

В ответ на это новые поправки предлагают полностью отменить Подпункт 41.9 и пересмотреть Подпункт 44.6, чтобы позволить любому человеку, а не только действующим депутатам, организовывать публичные собрания для представления своей работы или достижений до начала официального процесса выдвижения. Это направлено на то, чтобы уравнять условия игры для всех участников выборов.

Кроме того, законопроект усиливает запрет на распространение материалов или предметов, предназначенных для оказания влияния на избирателей в период предвыборной кампании. Согласно Подпункту 48.1, это ограничение действует с начала года выборов до конца дня выборов, а также с официального объявления о любых дополнительных или дополнительных выборах. В частности, рабочая группа пояснила, что, хотя этот запрет распространяется на печатные материалы, он не распространяется на цифровые или электронные отчеты, что, как ожидается, вызовет дальнейшее обсуждение на будущих сессиях.

Первое обсуждение законопроекта завершилось без каких-либо возражений, и проект был одобрен на этой начальной стадии. Ожидается, что на предстоящих сессиях парламента будут проведены дополнительные чтения и возможные изменения.

Более того, во время сессии, на которой обсуждались выводы Постоянного комитета, депутаты провели оживленный обмен вопросами и мнениями относительно важного правового события: подачи предложения в Конституционный суд о рассмотрении вопроса о том, нарушал ли закон, принятый парламентом, Конституцию.

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