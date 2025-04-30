Вакцинация против ВПЧ начинается для 11-летних детей

CentralAsia (MNG) - Монголия включила вакцину против рака шейки матки в свой национальный график вакцинации, начиная с ноября прошлого года. Вакцина вводится 11-летним девочкам и мальчикам, и ожидается, что вакцинацию получат около 70 000 детей этой возрастной группы. На сегодняшний день вакцинировано более 30 000 детей, что означает, что охват вакцинацией по всей стране составляет 40 процентов, или один из четырех детей.

По словам О. Дашпагмы, руководителя отдела иммунизации Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), «если какой-либо ребенок пропустил плановую вакцинацию, он имеет право наверстать упущенное с помощью дополнительной иммунизации. Вакцина предоставляется бесплатно в местных медицинских центрах, независимо от места жительства, поэтому родителям рекомендуется посетить ближайшую клинику. Кроме того, дети в возрасте от 12 до 14 лет могут получить вакцину однократно, а дети в возрасте 15 лет и старше могут добровольно получить вакцину в НИЦИЗ».

В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 521 случай рака шейки матки, 167 женщин умерли от этой болезни. В центральном регионе Монголии зафиксированы самые высокие показатели как заболеваемости, так и смертности. Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в аймаках Булган, Дархан-Уул, Хэнтий, Сэлэнгэ и Төв. В то время как в аймаках Орхон и Говь-Алтай случаи рака шейки матки относительно низкие, уровень смертности остается высоким. Во многом это связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью только на поздних стадиях заболевания.

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